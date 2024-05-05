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Трекер настрою "База": що це та кому варто користуватися

Украї, Неділя 05 травня 2024 22:06
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Трекер настрою "База": що це та кому варто користуватися Фото: українцям розповіли у подробицях про трекер настрою "База" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Трекер "База" створений для контролю настрою. Він розрахований для ветеранів і є безкоштовним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Трекер настрою - це інструмент, завдяки якому можна аналізувати, що впливає на настрій, і надалі коригувати діяльність так, щоб покращувати свій стан", - йдеться у повідомленні.

Він може, зокрема, стати у пригоді під час проходження психотерапії, адже дає змогу відстежувати стан між сеансами. А також нотувати важливі моменти, які варто обговорити на консультації зі спеціалістом.

Крім того, у застосунку є різні вправи для самодопомоги та можливість поставити запитання фахівцеві із ментального здоров’я.

Застосунок "База" можна завантажити у Google Play або App Store.

Допомога ветеранам війни в Україні

Ветерани війни в Україні можуть отримати великий спектр послуг, зокрема, з реабілітації в медустановах, які мають договір з Національною службою здоров'я України. Глобально ветерани в Україні можуть отримати безкоштовні медичні послуги. Причому це поширюється як на державні лікарні, так і на приватні.

А ось статус учасника бойових дій до недавнього часу отримати було досить складно. Ще в листопаді минулого року було порушено питання про спрощення процедури набуття статусу. Вже у січні 2024 року Верховна рада України ухвалила законопроект №10062, який запускає повноцінний електронний військовий облік. Крім того, запроваджується автоматичне надання статусу учасника бойових дій (УБД).

Зазначимо, як раніше зазначали в уряді, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів.

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