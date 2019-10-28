Трехсторонние переговоры по газу начались в Брюсселе

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Переговоры по газу начались с двухчасовым опозданием

В Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, Российской Федерации и Европейского союза. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что трехсторонние переговоры по газу начались на два часа позже, чем планировалось. С российской стороны в переговорах принимают участие министр энергетики России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Отметим, Украину представляют министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили продление транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года.

Как заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, российская сторона на переговорах требует от Украины пойти на унизительные уступки. В частности, речь идет о том, что Москва настаивает на урегулировании судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазам". Фактически российская сторона требует от Киева отказаться от решений Стокгольмского арбитража, который принял решения в пользу Украины.