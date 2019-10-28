ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трехсторонние переговоры по газу начались в Брюсселе

Новости » Политика    28.10.2019 - 16:49
Трехсторонние переговоры по газу начались в Брюсселе
Иллюстративное фото (twitter.com/MarosSefcovic)

Переговоры по газу начались с двухчасовым опозданием

В Брюсселе стартовали трехсторонние переговоры по газу с участием Украины, Российской Федерации и Европейского союза. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что трехсторонние переговоры по газу начались на два часа позже, чем планировалось. С российской стороны в переговорах принимают участие министр энергетики России Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Отметим, Украину представляют министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили продление транзита российского газа в ЕС через территорию Украины после 2019 года.

Как заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, российская сторона на переговорах требует от Украины пойти на унизительные уступки. В частности, речь идет о том, что Москва настаивает на урегулировании судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазам". Фактически российская сторона требует от Киева отказаться от решений Стокгольмского арбитража, который принял решения в пользу Украины.

Спикер парламента Эстонии призвал Совет Европы давить на Россию из-за Донбасса
Новости Украины ЕврокомиссияРоссийская Федерациягазовые переговоры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь