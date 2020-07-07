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Трех украинских туристов в Афинах пропустили в Грецию

Вторник 07 июля 2020 обновлено 19:54
Трех украинских туристов в Афинах пропустили в Грецию
Фото: МИД Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Группа из 13 украинцев должна вернуться сегодня

Группу из трех украинских туристов в аэропорту Афин пропустили на территорию Греции. Остальные - вылетели самолетом домой.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

По его словам, сегодня 12 граждан вернутся в Украину рейсом RyanAir, еще один - рейсом WizzAir.

Ранее Кулеба сообщил, что самолетом компании WizzAir вернуться четверо украинцев, однако благодаря работе украинского консула, адвоката и посольства Греции в Украине пустили на территорию страны.

Напомним, 17 украинских туристов, в том числе двое детей, не пропустили на греческой границе в аэропорту Афин и поместили в полицейский изолятор на территории аэропорта.

Кроме того, С 1 июля открыл свои внешние границы для узкого перечня стран, но Украины среди них нет.

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