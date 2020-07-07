Трьох українських туристів в Афінах пропустили в Грецію

Фото: МЗС України (Віталій Носач/РБК-Україна)

Група з 13 українців повинна повернутися сьогодні

Групу з трьох українських туристів в аеропорту Афін пропустили на територію Греції. Решта - вилетіли літаком додому.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook.

За його словами, сьогодні 12 громадян повернуться в Україну рейсом RyanAir, ще один - рейсом WizzAir.

Раніше Кулеба повідомив, що літаком компанії WizzAir повернутися четверо українців, однак завдяки роботі українського консула, адвоката та посольства Греції в Україні пустили на територію країни.

Нагадаємо, 17 українських туристів, у тому числі двоє дітей, не пропустили на грецькому кордоні в аеропорту Афін і помістили в поліцейський ізолятор на території аеропорту.

Крім того, З 1 липня відкрив свої зовнішні кордони для вузького переліку країн, але України серед них немає.