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Трьох українських туристів в Афінах пропустили в Грецію

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 19:54
Трьох українських туристів в Афінах пропустили в Грецію
Фото: МЗС України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Група з 13 українців повинна повернутися сьогодні

Групу з трьох українських туристів в аеропорту Афін пропустили на територію Греції. Решта - вилетіли літаком додому.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Facebook.

За його словами, сьогодні 12 громадян повернуться в Україну рейсом RyanAir, ще один - рейсом WizzAir.

Раніше Кулеба повідомив, що літаком компанії WizzAir повернутися четверо українців, однак завдяки роботі українського консула, адвоката та посольства Греції в Україні пустили на територію країни.

Нагадаємо, 17 українських туристів, у тому числі двоє дітей, не пропустили на грецькому кордоні в аеропорту Афін і помістили в поліцейський ізолятор на території аеропорту.

Крім того, З 1 липня відкрив свої зовнішні кордони для вузького переліку країн, але України серед них немає.

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