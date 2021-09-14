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В трех судах Одессы ищут взрывчатку: что произошло

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Одесса, Вторник 14 сентября 2021 10:58
В трех судах Одессы ищут взрывчатку: что произошло Фото: полиция проверяет информацию о минировании судов в Одессе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе сообщили о минировании трех судов города. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Одесской области.

В полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания:

  • Киевского районного суда на улице Варненской,
  • Юго-западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко,
  • Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.

Для проверки указанной информации на места событий направлены следственно-оперативные группы полиции, специалисты-взрывотехникы и кинологи.

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