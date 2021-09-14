В трех судах Одессы ищут взрывчатку: что произошло
Фото: полиция проверяет информацию о минировании судов в Одессе (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Одессе сообщили о минировании трех судов города. Правоохранители сейчас проверяют эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции Одесской области.
В полицию поступили анонимные сообщения о том, что заминированы здания:
- Киевского районного суда на улице Варненской,
- Юго-западного апелляционного хозяйственного суда на проспекте Шевченко,
- Пятого апелляционного административного суда на проспекте Гагарина.
Для проверки указанной информации на места событий направлены следственно-оперативные группы полиции, специалисты-взрывотехникы и кинологи.