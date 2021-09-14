У трьох судах Одеси шукають вибухівку: що сталось
Фото: поліція перевіряє інформацію про мінування судів в Одесі (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одесі повідомили про мінування трьох судів міста. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Одеської області.
До поліції надійшли анонімні повідомлення про те, що заміновано будівлі:
- Київського районного суду на вулиці Варненській,
- Південно-західного апеляційного господарського суду на проспекті Шевченка,
- П’ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна.
Для перевірки вказаної інформації на місця подій скеровано слідчо-оперативні групи поліції, спеціалістів-вибухотехніків та кінологів.