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У трьох судах Одеси шукають вибухівку: що сталось

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Одеса, Вівторок 14 вересня 2021 10:58
У трьох судах Одеси шукають вибухівку: що сталось Фото: поліція перевіряє інформацію про мінування судів в Одесі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Одесі повідомили про мінування трьох судів міста. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Одеської області.

До поліції надійшли анонімні повідомлення про те, що заміновано будівлі:

  • Київського районного суду на вулиці Варненській,
  • Південно-західного апеляційного господарського суду на проспекті Шевченка,
  • П’ятого апеляційного адміністративного суду на проспекті Гагаріна.

Для перевірки вказаної інформації на місця подій скеровано слідчо-оперативні групи поліції, спеціалістів-вибухотехніків та кінологів.

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