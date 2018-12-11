В трех школах Киева приостанавливают занятия в начальных классах

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В КГГА констатируют рост заболеваемости гриппом среди школьников

В трех школах Киеве приостанавливают занятия в начальных классах из-за роста заболеваемости на грипп и острые респираторные инфекции среди школьников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

Так, по словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в Киеве сейчас наблюдается незначительное ухудшение эпидемической ситуации среди школьников по заболеваемости гриппом. Он добавил, что уровень заболеваемости среди школьников за неделю вырос на 8,9%.

В КГГА добавили, что руководители учебных заведений имеют право полностью или покласово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ.

Кроме того, сообщается, что в настоящее время для избежания распространения инфекции принято решение приостановить занятия в начальных классах одной школы, где уровень заболеваемости превысил 20%. Еще в 2-х школах произошло частичное поклассовое закрытие.

"Сейчас для учеников начальных классов специализированной школы № 88 Печерского района приостановлен учебный процесс. В Святошинском районе приостановлены занятия в одном из классов школы № 50 и в еще одном - в НПК "Лилея", - сообщил Поворозник, отметив, что дошкольные учебные заведения закрываться не будут.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ полностью или частично закрыты на карантин 30 школ.

Также сообщалось, что в Луганской области городской совет Северодонецка, 7 декабря 2018 года, принял решение об отмене учебного процесса в школах с 10 по 16 декабря 2018 года.