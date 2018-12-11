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У трьох школах Києва призупиняють заняття у початкових класах

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 14:20
У трьох школах Києва призупиняють заняття у початкових класах
Ілюстративне фото (pixabay.comcoyot)

У КМДА констатують зростання захворюваності на грип серед школярів

У трьох школах Києві призупиняють заняття у початкових класах через зростання захворюваності на грип і гострі распіраторні інфекції серед школярів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Так, за словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, у Києві наразі спостерігається незначне погіршення епідемічної ситуації серед школярів щодо захворюваності на грип. Він додав, що рівень захворюваність серед школярів за тиждень зріс на 8,9%.

У КМДА додали, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ.

Крім того, повідомляється, що наразі для уникнення розповсюдження інфекції прийнято рішення призупинити заняття у початкових класах однієї школи, де рівень захворюваності перевищив 20%. Іще у 2-х школах відбулося часткове покласове закриття.

"Наразі для учнів початкових класів спеціалізованої школи № 88 Печерського району призупинено навчальний процес. У Святошинському районі призупинено навчання у одному з класів школи № 50 та у ще одному - у НВК "Лілея", - повідомив Поворозник, зазначивши, що дошкільні навчальні заклади закриватися не будуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області у зв'язку з епідемією грипу та ГРВІ повністю або частково закриті на карантин 30 шкіл

Також повідомлялося, що в Луганській області міська рада Сєвєродонецька, 7 грудня 2018 року, ухвалила рішення про скасування учбового процесу у школах з 10 по 16 грудня 2018 року. 

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