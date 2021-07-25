В трех регионах Испании бушуют лесные пожары
В Испании вспыхнуло несколько крупных лесных пожаров. В частности, возгорания выявили в автономных сообществах Андалусия, Кастилия-Ла-Манча и Каталония.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.
Лесной пожар, начавшийся в субботу в коммуне Санта-Колома-де-Керальт уже выжег 1 228 гектаров, из которых 1 052 гектара приходятся на барселонскую коммуну Беллпрат.
Аварийные бригады работают над тушением нескольких пожаров, объявленных в трех населенных пунктах в провинции Таррагона.
Actualització 14.39 h: L'incendi a la Conca de Barberà i l'Anoia afecta 1.228 hectàrees.— Sergi Maraña (@SergiMaranya) July 25, 2021
Al migdia s'ha desallotjat el centre d'acollida d'infants i joves Mas Amigó, a Santa Margarida de Montbui, i un grup de colònies a La Censada, a la mateixa població.pic.twitter.com/mRIngtXnUt
Пожар, вспыхнувший в субботу в Санта-Колома-де-Керальт, продвигается без контроля, в то время как более сотни пожарных из правительства Каталонии и военного подразделения по чрезвычайным ситуациям стараются локализировать и ликвидировать огонь. В результате пожара выгорело более 1100 гектаров в нескольких муниципалитетах. При этом было эвакуировано около 80 человек.
L’incendi de la Conca de Barberà ara mateix vist des de La Llacuna. @SoniaPapell @jacobpetrus_tve @tv3cat pic.twitter.com/LubDyY4r8i— Maria Rosa Ferré (@MariaRosaFerre) July 25, 2021
В районе с ночи работают около 270 пожарных, к которым рано утром присоединились сотрудники военного подразделения по ЧС и 12 воздушных машин. При этом пожарным в ликвидации пожара мешает сильный ветер.
Пожар, затронувший муниципалитеты Беллпрат, Лес-Пилес и Санта-Колома-де-Керальт, поднял столб дыма и огня, видимый на расстоянии 60 километров, а его пепел достиг некоторых районов Барселоны.
Cientos de bomberos y la UME están arriesgando su vida para controlar los incendios de Albacete y Santa Coloma de Queralt. ¿Ahora ya no se quejan los lazis de que esté el ejército en Cataluña?— Sra.Mazin (@MazinSra) July 25, 2021
Todo mi apoyo a los bomberos y a la UME por su gran servicio. pic.twitter.com/XOfpsCdt7s