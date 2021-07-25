У трьох регіонах Іспанії вирують лісові пожежі

В Іспанії спалахнуло кілька великих лісових пожеж. Зокрема, загоряння виявили в автономних спільнотах Андалусія, Кастилія-Ла-Манча і Каталонія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais .

Лісова пожежа, що почалася в суботу в комуні Санта-Колома-де-Керальт вже випалила 1 228 гектарів, з яких 1 052 гектари припадають на барселонську комуну Беллпрат.

Аварійні бригади працюють над гасінням кількох пожеж, оголошених у трьох населених пунктах у провінції Таррагона.

Actualització 14.39 h: L'incendi a la Conca de Barberà i l'Anoia afecta 1.228 hectàrees.

Al migdia s'ha desallotjat el centre d'acollida d'infants i joves Mas Amigó, a Santa Margarida de Montbui, i un grup de colònies a La Censada, a la mateixa població.pic.twitter.com/mRIngtXnUt — Sergi Maraña (@SergiMaranya) July 25, 2021

Пожежа, що спалахнула в суботу в Санта-Колома-де-Керальт, просувається без контролю, в той час, як більше сотні пожежників з уряду Каталонії і військового підрозділу з надзвичайних ситуацій намагаються локалізувати і ліквідувати вогонь. В результаті пожежі вигоріло понад 1100 гектарів в декількох муніципалітетах. При цьому було евакуйовано близько 80 осіб.

L’incendi de la Conca de Barberà ara mateix vist des de La Llacuna. @SoniaPapell @jacobpetrus_tve @tv3cat pic.twitter.com/LubDyY4r8i — Maria Rosa Ferré (@MariaRosaFerre) July 25, 2021

В районі з ночі працюють близько 270 пожежників, до яких рано вранці приєдналися співробітники військового підрозділу з НС і 12 повітряних машин. При цьому пожежникам у ліквідації пожежі заважає сильний вітер.

Пожежа, що торкнулася муніципалітетів Беллпрат, ліс-Пілес і Санта-Колома-де-Керальт, підняв стовп диму і вогню, видимий на відстані 60 кілометрів, а його попіл досяг деяких районів Барселони.