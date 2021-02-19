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В трех районах Крыма и Керчи ввели режим ЧС

Новина українською → Крым, Пятница 19 февраля 2021 16:37
В трех районах Крыма и Керчи ввели режим ЧС Фото: перекрывают движение Керченским мостом (кадр из видео)
Автор: Андрей Козловский

В трех районах Крыма и в Керчи оккупационная власть из-за непогоды ввела режим угрозы чрезвычайной ситуации. Сейчас из-за снегопада перекрыто движение на части трассы Таврида.

Об этом сообщает ТАСС.

"Принято решение о введении режима угрозы ЧС на территории Ленинского, Белогорского, Кировского районов и города Керчи в связи с ухудшением погодных условий и надвигающегося циклона", - заявила "власти" полуострова.

Отмечается, что ночью в Керчи и в районе Керченского моста выпала месячная норма осадков в виде снега. Сугробы выросли до пол метра. После этого, сегодня было приостановлено движение Керченским мостом.

Напомним, сегодня в трех областях Украины - снегопады. При этом температура воздуха наблюдается в пределах -13 +3, однако ночью на всей территории страны ожидаются сильные морозы. Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.

Также РБК-Украина писало, что в страну на эти выходные придет потепление. Уже в субботу температура воздуха поднимется в западных областях, а в воскресенье - по всей стране.

Кроме того, на Азовском море предупредили о шторме, ожидают метели и двухметровые волны.

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