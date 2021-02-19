В трех районах Крыма и Керчи ввели режим ЧС

В трех районах Крыма и в Керчи оккупационная власть из-за непогоды ввела режим угрозы чрезвычайной ситуации. Сейчас из-за снегопада перекрыто движение на части трассы Таврида.

Об этом сообщает ТАСС.

"Принято решение о введении режима угрозы ЧС на территории Ленинского, Белогорского, Кировского районов и города Керчи в связи с ухудшением погодных условий и надвигающегося циклона", - заявила "власти" полуострова. Отмечается, что ночью в Керчи и в районе Керченского моста выпала месячная норма осадков в виде снега. Сугробы выросли до пол метра. После этого, сегодня было приостановлено движение Керченским мостом.