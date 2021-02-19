У трьох районах Криму та Керчі ввели режим НС

У трьох районах Криму і в Керчі окупаційна влада через негоду ввела режим загрози надзвичайної ситуації. Наразі через снігопад перекритий рух частиною траси Таврида.

Про це повідомляє ТАСС.

"Прийнято рішення про введення режиму загрози НС на території Ленінського, Білогірського, Кіровського районів і міста Керчі у зв'язку з погіршенням погодних умов та наближення циклону", - заявила "влада" півострова. Зазначається, що вночі в Керчі та в районі Керченського мосту випала місячна норма опадів у вигляді снігу. Замети зросли до пів метра. Після цього, сьогодні був призупинений рух Керченським мостом.