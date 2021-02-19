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У трьох районах Криму та Керчі ввели режим НС

Новость на русском → Крим, П'ятниця 19 лютого 2021 16:37
У трьох районах Криму та Керчі ввели режим НС Фото: перекривають рух Керченським мостом (кадр з відео)
Автор: Андрій Козловський

У трьох районах Криму і в Керчі окупаційна влада через негоду ввела режим загрози надзвичайної ситуації. Наразі через снігопад перекритий рух частиною траси Таврида.

Про це повідомляє ТАСС.

"Прийнято рішення про введення режиму загрози НС на території Ленінського, Білогірського, Кіровського районів і міста Керчі у зв'язку з погіршенням погодних умов та наближення циклону", - заявила "влада" півострова.

Зазначається, що вночі в Керчі та в районі Керченського мосту випала місячна норма опадів у вигляді снігу. Замети зросли до пів метра. Після цього, сьогодні був призупинений рух Керченським мостом.

Нагадаємо, сьогодні у трьох областях України - снігопади. При цьому температура повітря спостерігається в межах -13 +3, однак вночі на всій території країни очікуються сильні морози. Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено.

Також РБК-Україна писало, що в країну на ці вихідні прийде потепління. Вже у суботу температура повітря підніметься у західних областях, а в неділю - у всій країні.

Крім того, на Азовському морі попередили про шторм, очікують хуртовини та двометрові хвилі.

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