После трех прививок: король и королева Швеции заболели COVID

Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия заразились коронавирусом. Они получили положительные результаты теста на COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Король и королева, которые полностью вакцинированы тремя дозами, имеют легкие симптомы и чувствуют себя хорошо, учитывая обстоятельства", - говорится в заявлении королевского дворца.

Там сообщил, что 75-летний король и 78-летняя королева находятся на самоизоляции и что ведется работа по отслеживанию тех, с кем они контактировали.

Карл Густав, роль которого в основном церемониальная, стал главой шведского государства в возрасте 27 лет после смерти короля Густава VI Адольфа в 1973 году и является самым долгоправящим монархом страны.