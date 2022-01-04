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Після трьох щеплень: король і королева Швеції захворіли COVID

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Вівторок 04 січня 2022 18:28
Після трьох щеплень: король і королева Швеції захворіли COVID Фото: Король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія (flickr.com/meaindia)
Автор: Валерія Поліщук

Король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія заразилися коронавірусом. Вони отримали позитивні результати тесту на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Король і королева, які повністю вакциновані трьома дозами, мають легкі симптоми і відчувають себе добре, враховуючи обставини", - йдеться в заяві королівського палацу.

Там повідомив, що 75-річний король і 78-річна королева знаходяться на самоізоляції і що ведеться робота з відстеження тих, з ким вони контактували.

Карл Густав, роль якого в основному церемоніальна, став главою Шведської держави у віці 27 років після смерті короля Густава VI Адольфа в 1973 році і є самим долгоправящим монархом країни.

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