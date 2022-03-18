UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В трех областях Украины обнаружили шпионов, передававших России секретную информацию

Фото: в трех регионах задержали диверсантов (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В трех областях Украины правоохранители задержали диверсантов. Российские шпионы передали врагу секретную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР и Киберполицию.

Отмечается, что во Львовской области на пограничном пропускном пункте "Рава-Русская" был задержан гражданин РФ. Он является сотрудником МЧС РФ в Калужской области. В его телефоне нашли сообщение с призывами к проведению митингов в поддержку России.

Кроме того, на границе в Закарпатской области на таможенном посте "Малый Березный" задержали российского шпиона. В его мобильном телефоне обнаружены фото блокпостов, расположенных на территории Закарпатья.

Еще одного агента обнаружили в Одесской области. Им оказался 31-летний житель поселка Сергеевка, работавший с российскими кураторами. Он через мессенджер передавал российским оккупантам координаты стратегических объектов.

Всех задержанных диверсантов передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним, в Винницкой области силы ПВО сбили три вражеские ракеты. Еще одну российскую ракету сбили в небе над Одесской областью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину