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В небе над Винницкой областью уничтожили три вражеских ракеты

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Винницкая область, Пятница 18 марта 2022 11:16
В небе над Винницкой областью уничтожили три вражеских ракеты Фото: в Винницкой области обезврежены три крылатые ракеты (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны 18 марта сбили в небе над Винницкой областью три вражеских ракеты. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

"В Винницкой области без боевых действий. Три ракеты над областью сегодня сбили ПВО - закрываем небо своими силами. Никто не пострадал", - отметил глава области.

Напомним, сегодня украинские военные уничтожили крылатую ракету морского базирования в Одесской области.

Кроме того, ПВО в Киевской области обезвредила российский истребитель Су-34. Он упал на временно оккупированной территории.

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