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В Одесской области ВСУ сбили российскую ракету морского базирования

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Одесская область, Пятница 18 марта 2022 10:24
В Одесской области ВСУ сбили российскую ракету морского базирования Фото: в Одесской области сбили крылатую ракету (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники около 5:00 в пятницу, 18 марта, сбили крылатую ракету, запущенную с моря. Это произошло в небе над Одесской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Одесской ОВА Сергея Братчука.

"Сегодня, 18 марта, в 5 часов утра в небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ сбитая вражеская крылатая ракета морского базирования", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня силы ПВО в Киевской области ликвидировали вражеский истребитель Су-34. Сбитый бомбардировщик упал на временно оккупированной территории.

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