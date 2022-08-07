В четырех областях прогремели взрывы: что известно

В Виннице, Кропивницком, Черкассах и Кременчуге (Полтавская область) были слышны звуки взрывов в воскресенье, 7 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Винница" и ряд других местных СМИ.
Отметим, что на момент сообщений о взрывах воздушная тревога была объявлена только в Винницкой области.
В настоящее время тревога объявлена во всех областях Украины, кроме Херсонской.
Кременчуг: мэр Виталий Малецкий подтвердил звук, похожий на взрыв, но отметил, что в городе чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано.
Винница: мэр Сергей Моргунов также отметил, что на территории Винницкой тергромады чрезвычайных ситуаций не было и подтвердил похожие на взрывы звуки.
Кропивницкий: сотрудница пресс-службы ОВА Инна Примак сообщила, что информации о взрывах от служб в Кропивницком и Кировоградской области не поступало.
Украинцев просят оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и сохранять спокойствие.
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