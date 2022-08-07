У чотирьох областях пролунали вибухи: що відомо

У Вінниці, Кропивницькому, Черкасах і Кременчуці (Полтавська область) було чутно звуки вибухів у неділю, 7 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Вінниця" і ряд інших місцевих ЗМІ.
Зазначимо, що на момент повідомлень про вибухи повітряна тривога була оголошена лише у Вінницькій області.
Наразі тривога оголошена у всіх областях України, окрім Херсонської.
Кременчук: мер Віталій Малецький підтвердив звук, схожий на вибух, але зазначив, що у місті надзвичайних ситуацій не було зафіксовано.
Вінниця: мер Сергій Моргунов також зазначив, що на території Вінницької тергромади надзвичайних ситуацій не було і підтвердив схожі на вибухи звуки.
Кропивницький: працівниця прес-служби ОВА Інна Примак повідомила, що інформації щодо вибухів від служб у Кропивницькому та Кіровоградській області не надходило.
Українців просять залишалитися в укриттях до відбою повітряної тривоги та зберігати спокій.
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