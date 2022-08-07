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У чотирьох областях пролунали вибухи: що відомо

Фото: у чотирьох областях пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Вінниці, Кропивницькому, Черкасах і Кременчуці (Полтавська область) було чутно звуки вибухів у неділю, 7 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Вінниця" і ряд інших місцевих ЗМІ.

Зазначимо, що на момент повідомлень про вибухи повітряна тривога була оголошена лише у Вінницькій області.

Наразі тривога оголошена у всіх областях України, окрім Херсонської.

Реакція влади

Кременчук: мер Віталій Малецький підтвердив звук, схожий на вибух, але зазначив, що у місті надзвичайних ситуацій не було зафіксовано.

Вінниця: мер Сергій Моргунов також зазначив, що на території Вінницької тергромади надзвичайних ситуацій не було і підтвердив схожі на вибухи звуки.

Кропивницький: працівниця прес-служби ОВА Інна Примак повідомила, що інформації щодо вибухів від служб у Кропивницькому та Кіровоградській області не надходило.

Українців просять залишалитися в укриттях до відбою повітряної тривоги та зберігати спокій.

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ВінницяКропивницькийКременчук