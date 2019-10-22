Трех крымчан задержали по дороге из судебного заседания

Сегодня, 22 октября, около 3 часов утра на автомобильной дороге из Ростова-на-Дону в аннексированный Крым, в районе Керченского моста, российская полиция остановила автомобиль, на котором возвращались после участия в судебном процессе слушатели жители полуострова, а потом их задержали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общественное объединение "Крымская солидарность".

Кроме того, у задержанных изъяли документы, удостоверяющие личность. Крымчан до сих пор не выпустили.

"Трое пассажиров микроавтобуса: Османов Ансар Исмаилович 1975 г.р, Керимов Али Наимович 1960 г.р., Сулейманов Амет Рефатович 1984 г.р. были задержаны и до сих пор находятся в отделе МВД. Сначала у них требовали заполнить анкеты на отработку преступлений, затем принудительно провести дактилоскопическую экспертизу, на что сотрудники полиции получили отказ", - говорится в сообщении.

Напомним, контрразведка СБУ сообщала, что сотрудники Федеральной службы безопасности России в анексированном Крыму целенаправленно преследуют местных жителей с проукраинской позицией.

В частности, недавно на админгранице с Крымом ФСБ задержали крымскотатарского правозащитника Абдурешита Джеппарова. Его задержали при выезде из оккупированного Крыма.