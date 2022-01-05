Требуют выхода в эфир. В Алматы протестующие захватили коррпункт одного из телеканалов

В Алматы протестующие захватили здание коррпункта телеканала "Мир24". Они требуют выхода в эфир.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Orda.kz.
В помещение ворвались люди с дубинками, которые примерно час удерживали сотрудников телеканала "Мир24" и журналистов других СМИ.
Потом они вывели репортеров из здания и проводили до улицы Курмангазы. В здании разбиты стекла и выбиты двери.
Как сообщается, корреспондента Sputnik Казахстан около часа удерживали митингующие в Алматы, которые захватили офисы на площади республики.