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Требуют выхода в эфир. В Алматы протестующие захватили коррпункт одного из телеканалов

Автор: Анастасия Рокитна

В Алматы протестующие захватили здание коррпункта телеканала "Мир24". Они требуют выхода в эфир.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Orda.kz.

В помещение ворвались люди с дубинками, которые примерно час удерживали сотрудников телеканала "Мир24" и журналистов других СМИ.

Потом они вывели репортеров из здания и проводили до улицы Курмангазы. В здании разбиты стекла и выбиты двери.

Как сообщается, корреспондента Sputnik Казахстан около часа удерживали митингующие в Алматы, которые захватили офисы на площади республики.

Напомним, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.

Отметим, cтолица Казахстана вводит режим чрезвычайного положения.

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Казахстан