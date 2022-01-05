Вимагають виходу в ефір. В Алмати протестувальники захопили корпункт одного з телеканалів
Фото: в Алмати протестувальники захопили корпункт одного з телеканалів (Telegram)
В Алмати протестувальники захопили будівлю коррпункту телеканалу "Мір24". Вони вимагають виходу в ефір.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Orda.kz.
У приміщення увірвалися люди з кийками, які приблизно годину утримували співробітників телеканалу "Мір24" і журналістів інших ЗМІ.
Потім вони вивели репортерів з будівлі і проводили до вулиці Курмангази. У будівлі розбиті шибки і вибиті двері.
Як повідомляється, кореспондента Sputnik Казахстан близько години утримували мітингувальники в Алмати, які захопили офіси на площі республіки.