Вимагають виходу в ефір. В Алмати протестувальники захопили корпункт одного з телеканалів

В Алмати протестувальники захопили будівлю коррпункту телеканалу "Мір24". Вони вимагають виходу в ефір.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Orda.kz .

У приміщення увірвалися люди з кийками, які приблизно годину утримували співробітників телеканалу "Мір24" і журналістів інших ЗМІ.

Потім вони вивели репортерів з будівлі і проводили до вулиці Курмангази. У будівлі розбиті шибки і вибиті двері.

Як повідомляється, кореспондента Sputnik Казахстан близько години утримували мітингувальники в Алмати, які захопили офіси на площі республіки.