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Вимагають виходу в ефір. В Алмати протестувальники захопили корпункт одного з телеканалів

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Алмати, Середа 05 січня 2022 14:18
Вимагають виходу в ефір. В Алмати протестувальники захопили корпункт одного з телеканалів Фото: в Алмати протестувальники захопили корпункт одного з телеканалів (Telegram)
Автор: Анастасія Рокитна

В Алмати протестувальники захопили будівлю коррпункту телеканалу "Мір24". Вони вимагають виходу в ефір.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Orda.kz.

У приміщення увірвалися люди з кийками, які приблизно годину утримували співробітників телеканалу "Мір24" і журналістів інших ЗМІ.

Потім вони вивели репортерів з будівлі і проводили до вулиці Курмангази. У будівлі розбиті шибки і вибиті двері.

Як повідомляється, кореспондента Sputnik Казахстан близько години утримували мітингувальники в Алмати, які захопили офіси на площі республіки.

Нагадаємо, у Казахстані на тлі масових протестів відключили провідний інтернет і голосовий зв'язок.

Зазначимо, столиця Казахстану вводить режим надзвичайного стану.

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