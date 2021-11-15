Требуют до 10 млн гривен: в Харькове прокуроры обжаловали залог для водителя, сбившего детей

"Сегодня прокурорами Харьковской областной прокураторы подана апелляционная жалоба в Харьковский апелляционный суд с требованием про увеличение суммы залога до 10 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сумма залога в 340 000 гривен не соответсвует обстоятельствам происшествия, заявили в прокуратуре.

"Водитель на момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения; водитель двигался на дорогом автомобиле; водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке; водитель не имеет постоянных социальных связей и официального трудоустройства", - сказал Чубенко.

Исходя из того, что мужчина на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке, не может быть никакой речи о повторном назначении испытательного срока в приговоре по ДТП, добавил он.