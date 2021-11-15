RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вимагають до 10 млн гривень: у Харкові прокурори оскаржили заставу для водія, який збив дітей

Автор: Дмитро Левицький

У Харкові прокурори оскаржили заставу для водія, який збив дітей. Прокуратура зажадала збільшити суму застави до 10 млн гривень.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Сьогодні прокурорами Харківської обласної прокуратори подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду з вимогою про збільшення суми застави до 10 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Сума застави в 340 000 гривень не відповідає обставинам події, заявили в прокуратурі.

"Водій на момент скоєння ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння; водій рухався на дорогому автомобілі; водій раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності і на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні; водій не має постійних соціальних зв'язків і офіційного працевлаштування", - сказав Чубенко.

Виходячи з того, що чоловік на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні, не може бути ніякої мови про повторне призначення випробувального терміну у вироку по ДТП, додав він.

Нагадаємо, ввечері 11 листопада в Харкові на пішохідному переході автомобіль збив двох підлітків. Один з них потрапив прямо під колесо автомобіля, але водій не зупинився і проїхав ще кілька метрів.

Зазначимо, правоохоронці підозрюють, що водій автомобіля був під дією наркотиків або психотропів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків