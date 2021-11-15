Требуют до 10 млн гривен: в Харькове прокуроры обжаловали залог для водителя, сбившего детей
В Харькове прокуроры обжаловали залог для водителя, сбившего детей. Прокуратура потребовала увеличить сумму залога до 10 млн гривен.
Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"Сегодня прокурорами Харьковской областной прокураторы подана апелляционная жалоба в Харьковский апелляционный суд с требованием про увеличение суммы залога до 10 млн гривен", - говорится в сообщении.
Сумма залога в 340 000 гривен не соответсвует обстоятельствам происшествия, заявили в прокуратуре.
"Водитель на момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения; водитель двигался на дорогом автомобиле; водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке; водитель не имеет постоянных социальных связей и официального трудоустройства", - сказал Чубенко.
Исходя из того, что мужчина на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке, не может быть никакой речи о повторном назначении испытательного срока в приговоре по ДТП, добавил он.
Напомним, вечером 11 ноября в Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил двух подростков. Один из них попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.
Отметим, правоохранители подозревают, что водитель автомобиля был под действием наркотиков или психотропов.