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Требуют до 10 млн гривен: в Харькове прокуроры обжаловали залог для водителя, сбившего детей

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Харьков, Понедельник 15 ноября 2021 14:14
Требуют до 10 млн гривен: в Харькове прокуроры обжаловали залог для водителя, сбившего детей Фото: в Харькове прокуроры обжаловали залог для водителя, сбившего детей (t.me.police_kh_region)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харькове прокуроры обжаловали залог для водителя, сбившего детей. Прокуратура потребовала увеличить сумму залога до 10 млн гривен.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

"Сегодня прокурорами Харьковской областной прокураторы подана апелляционная жалоба в Харьковский апелляционный суд с требованием про увеличение суммы залога до 10 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сумма залога в 340 000 гривен не соответсвует обстоятельствам происшествия, заявили в прокуратуре.

"Водитель на момент совершения ДТП находился в состоянии наркотического опьянения; водитель двигался на дорогом автомобиле; водитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности и на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке; водитель не имеет постоянных социальных связей и официального трудоустройства", - сказал Чубенко.

Исходя из того, что мужчина на момент совершения ДТП находился на испытательном сроке, не может быть никакой речи о повторном назначении испытательного срока в приговоре по ДТП, добавил он.

Напомним, вечером 11 ноября в Харькове на пешеходном переходе автомобиль сбил двух подростков. Один из них попал прямо под колесо автомобиля, но водитель не остановился и проехал еще несколько метров.

Отметим, правоохранители подозревают, что водитель автомобиля был под действием наркотиков или психотропов.

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