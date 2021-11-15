Вимагають до 10 млн гривень: у Харкові прокурори оскаржили заставу для водія, який збив дітей

У Харкові прокурори оскаржили заставу для водія, який збив дітей. Прокуратура зажадала збільшити суму застави до 10 млн гривень.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Сьогодні прокурорами Харківської обласної прокуратори подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду з вимогою про збільшення суми застави до 10 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Сума застави в 340 000 гривень не відповідає обставинам події, заявили в прокуратурі.

"Водій на момент скоєння ДТП перебував у стані наркотичного сп'яніння; водій рухався на дорогому автомобілі; водій раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності і на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні; водій не має постійних соціальних зв'язків і офіційного працевлаштування", - сказав Чубенко.

Виходячи з того, що чоловік на момент скоєння ДТП перебував на випробувальному терміні, не може бути ніякої мови про повторне призначення випробувального терміну у вироку по ДТП, додав він.