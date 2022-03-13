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Требования России на переговорах скорректированы, - Подоляк

Автор: Константин Широкун

Михаил Подоляк уверен, что риторика России в переговорах за последние дни сильно поменялась. Но должно пройти еще какое-то время, чтобы пришло понимание того, в какую ситуацию она попала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Михаил Подоляк считает, что стороны подходят к компромиссу: "У нас есть все предложения, которые так или иначе защищают эти интересы, выводят Украину из-под удара с точки зрения того, чтобы не повторились подобные ситуации, выводят Украину в компенсаторные какие-то истории в правильном смысле. И еще раз подчеркиваю: российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит на ситуацию".

Но советник главы Офиса президента также подчеркнул, что должно пройти еще какое-то время, чтобы российская сторона в целом на 100% понимала ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину