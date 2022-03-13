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Вимоги Росії на переговорах скориговані, - Подоляк

Автор: Константин Широкун

Михайло Подоляк впевнений, що риторика Росії в переговорах за останні дні сильно змінилася. Але має пройти ще якийсь час, щоб прийшло розуміння того, в яку ситуацію вона потрапила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсант".

Михайло Подоляк вважає, що сторони підходять до компромісу: "у нас є всі пропозиції, які так чи інакше захищають ці інтереси, виводять Україну з-під удару з точки зору того, щоб не повторилися подібні ситуації, виводять Україну в компенсаторні якісь історії в правильному сенсі. І ще раз наголошую: російська сторона набагато адекватніше вже дивиться на ситуацію".

Але радник глави офісу президента також підкреслив, що має пройти ще якийсь час, щоб російська сторона в цілому на 100% розуміла ту ситуацію, в яку потрапила саме Росія, а не Україна.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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