Требовал взятку 50 тысяч долларов за должность директора лицея: депутату дали 7 лет тюрьмы

Получить неправомерную выгоду политик хотел от исполняющей обязанности директора Каменец-Подольской школы-интерната "Славутинка". У женщины заканчивался контракт, потому депутат предложил ей за деньги обеспечить победу в будущем конкурсе на должность директора. Также он обещал помочь с возобновлением финансирования на строительство спортзала с бассейном - это более 20 млн гривен.

Правоохранители задержали политика. Харкавого поймали в гостинично-ресторанном комплексе, зарегистрированном на его жену. Суд приговорил политика к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.