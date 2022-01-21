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Вимагав хабар 50 тисяч доларів за посаду директора ліцею: депутату дали 7 років ув'язнення

Автор: Іванна Шовкун

Депутат Хмельницької обласної ради від фракції "За конкретні справи" Микола Харкавий вимагав хабар у розмірі 50 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв посаду директора ліцею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії корупції в Telegram.

Отримати неправомірну вигоду політик хотів від виконуючої обов'язки директора Кам'янець-Подільської школи-інтернату "Славутинка". У жінки закінчувався контракт, тому депутат запропонував їй за гроші забезпечити перемогу в майбутньому конкурсі на посаду директора. Також він обіцяв допомогти з відновленням фінансування на будівництво спортзалу з басейном - це понад 20 млн гривень.

Правоохоронці затримали політика. Харкавого впіймали у готельно-ресторанному комплексі, зареєстрованому на його дружину. Суд засудив політика до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, столичні правоохоронці викрили головного спеціаліста сектора закупівлі матеріалів АТ "Укргазвидобування" на одержанні 600 тисяч гривень неправомірної вигоди. Наразі зазначеній особі повідомлено про підозру.

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