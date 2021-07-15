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Требовал 50 тысяч долларов за должность в ГБР: в Киеве задержали мошенника

Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура Киева открыла дело против мошенника, который обещал 50 тысяч долларов потерпевшему за должность в ГБР. Злоумышленника задержали во время передачи первой части суммы - 35 тысяч долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Согласно данным следствия, мошенник обещал потерпевшему трудоустройство на руководящую должность в одно из подразделений ГБР.

"Эта сумма предназначалась за якобы содействии должностных лиц правоохранительных органов и высшего законодательного органа государства", - отмечает пресс-служба.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения первой части суммы, которая составляет 35 тысяч долларов.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 190 УК Украины мошеннику грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Фото: В Киеве задержали мошенника, который обещал 50 тысяч долларов за должность в ГБР (gp.gov.ua)

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