RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вимагав 50 тисяч доларів за посаду в ДБР: у Києві затримали шахрая

Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура Києва відкрила справу проти шахрая, який обіцяв 50 тисяч доларів потерпілому за посаду в ДБР. Зловмисника затримали під час передачі першої частини суми - 35 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Згідно з даними слідства, шахрай обіцяв потерпілому працевлаштування на керівну посаду до одного із підрозділів ДБР.

"Ця сума призначалася за нібито сприяння посадових осіб правоохоронних органів та вищого законодавчого органу держави", - відзначає пресслужба.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання першої частини суми, яка складає 35 тисяч доларів.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 15 й ч. 4 ст. 190 КК України шахраю загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Фото: У Києві затримали шахрая, який обіцяв 50 тисяч доларів за посаду в ДБР (gp.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБРКиївмошенник