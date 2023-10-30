Треба звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни, - Пісторіус

У Європі можлива загроза війни на тлі загострення на Близькому Сході та повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в ефірі телеканалу ZDF .

Пісторіус вважає, що конфлікт на Близькому Сході та війна Росії проти України повинні мати наслідки й в німецькому суспільстві.

"Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни", - сказав міністр.

Німеччина, за його словами, повинна бути здатна захистити себе, це стосується як Бундесверу, так і суспільства.

"Ми повинні стати придатними до війни", - зазначив Пісторіус.

Водночас він додав, що Німеччина зробить все у близькосхідному конфлікті, щоб не допустити подальшої ескалації.

Також міністр відкинув звинувачення в тому, що німецький уряд занадто повільно реагує на так званий "поворотний момент".

"Швидше, ніж зараз, не буває", - наголосив він.

За словами глави Міноборони Німеччини, було не лише створено спеціальний фонд для Бундесверу на суму 100 мільярдів євро, але й змінено структури.

"Але Бундесвер був занедбаний протягом тривалого часу. Все, що було зіпсовано за 30 років, на жаль, не може бути виправлено за 19 місяців", - зазначив міністр.

Але, як запевнив Пісторіус, до кінця цього десятиліття Німеччина буде в зовсім іншому становищі.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль. Бойовики вбивали, а також викрадали військових і цивільних мешканців. Після цього Ізраїль почав регулярно обстрілювали Сектор Гази.

27 жовтня представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Операція ведеться з повітря, моря і суші, щоб забезпечити безпеку Ізраїлю.