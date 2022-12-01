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Не треба жити в очікуванні ракетних ударів: Данілов заспокоїв українців

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українська влада неодмінно завчасно повідомить населення про ракетний удар російських окупантів через систему оповіщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вас про це буде повідомляти. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне", - сказав він.

Данілов зазначив, що в Україні працює система оповіщення про небезпеку, яка вже довела свою ефективність.

Він також порадив українцям отримувати інформацію про майбутні обстріли лише з офіційних джерел.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців про важкий тиждень, адже росіяни можуть готуватися завдати чергового масованого удару по Україні.

Зокрема, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що окупанти можуть влаштувати нові теракти проти об'єктів енергетики.

Додамо, що в українській розвідці пояснюють, що наразі РФ розвідує цілі та готує свої ракети до застосування.

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Олексій Даніловракетный ударВійна Росії проти України