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Не нужно жить в ожидании ракетных ударов: Данилов успокоил украинцев

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские власти непременно заблаговременно уведомят население о ракетном ударе российских оккупантов через систему оповещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно вас об этом будут сообщать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложная", - сказал он.

Данилов отметил, что в Украине работает система оповещения об опасности, которая уже доказала свою эффективность.

Он также посоветовал украинцам получать информацию о предстоящих обстрелах только из официальных источников.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев о тяжелой неделе, ведь россияне могут готовиться нанести очередной массированный удар по Украине.

В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что оккупанты могут устроить новые теракты против объектов энергетики.

Добавим, что в украинской разведке объясняют, что РФ разведывает цели и готовит свои ракеты к применению.

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