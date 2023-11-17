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Не треба панікувати. В "Укренерго" дали оптимістичний прогноз на зиму-весну

Фото: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога, але треба готуватись до можливих складнощів.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Media Center Ukraine.

"Ризики є, 800 ракет (які накопичив ворог - ред.) - це немалий ресурс для того, щоб щось пошкодити в нашій енергосистемі. Але точно не треба панікувати", - пояснив Кудрицький.

За його словами, українцям необхідно готуватись до будь-яких складнощів, які можуть виникнути через російську агресію.

"Але енергосистема України витримає будь-які атаки з боку ворога і в весну увійдемо з працюючою енергосистемою, і думаю, що всі будемо зі світлом теж", - зазначив голова правління НЕК "Укренерго".

Підготовка до зими

Нагадаємо, українців напередодні осені та зими попередили про ймовірні нові масові обстріли з боку окупантів. Ціллю росіян може стати енергетика України. Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла.

Відомо, що українські інженери напередодні зими пройшли навчання у Британії. Мета програми - захист енергетики у разі ймовірних атак Росії.

При цьому ГУР підтверджує, що Росія накопичує ракети для повторення масованих ударів. Але, на думку розвідників, масштаби обстрілів будуть меншими.

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Війна Росії проти України