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Не надо паниковать. В "Укрэнерго" дали оптимистический прогноз на зиму-весну

Фото: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага, но нужно готовиться к возможным сложностям.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine.

"Риски есть, 800 ракет (которые накопил враг - ред.) - это немалый ресурс для того, чтобы что-то повредить в нашей энергосистеме. Но точно не надо паниковать", - пояснил Кудрицкий.

По его словам, украинцам необходимо готовиться к любым сложностям, которые могут возникнуть из-за российской агрессии.

"Но энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага и в весну войдем с работающей энергосистемой, и думаю, что все будем со светом тоже", - отметил председатель правления НЭК "Укрэнерго".

Подготовка к зиме

Напомним, украинцев накануне осени и зимы предупредили о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

Известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы - защита энергетики в случае вероятных атак России.

При этом ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

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