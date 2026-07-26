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"Треба доопрацювати точність": Путін публічно визнав недоліки ракети "Циркон"

22:44 26.07.2026 Нд
2 хв
Кремль сам визнав, що "унікальна" ракета все ще потребує серйозної роботи
aimg Валерія Абабіна
"Треба доопрацювати точність": Путін публічно визнав недоліки ракети "Циркон" Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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Путін публічно визнав, що російська гіперзвукова ракета "Циркон" має проблеми з точністю. У Москві заявили, що продовжуватимуть вдосконалювати цю ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви російського диктатора Володимира Путіна, які цитуює російське медіа "Известия"

За словами Путіна, у сфері новітнього озброєння Росія постійно "з'являються нові засоби ураження та захисту". Однак одна з ракет, якою Кремль публічно хизувався, все ще не досягла ідеальних показників.

"З'являються нові засоби ураження, захисту. Один "Циркон" чого вартий! Там ще потрібно працювати з ним, стежити за точністю. Останні застосування показали, що він стає точнішим. Небагато країн світу мають таку зброю, а ми не лише маємо її, але й вдосконалюємо, і будемо продовжувати це робити", - заявив Путін.

Крім проблем із "Цирконом", диктатор окремо підкреслив роль військово-морського флоту Росії.

Він нагадав, що ВМФ є одним з ключових елементів так званої ядерної тріади країни і, за його словами, грає важливу роль у "стратегічному стримуванні".

Диктатор також похвалився російськими підводними човнами з міжконтинентальними балістичними ракетами. За його твердженням, вони є інструментами "стримування будь-якого противника" та "нанесення йому неприпустимих збитків у разі агресії".

Нагадаємо, гіперзвукова протикорабельна ракета "Циркон" - одна з найактивніше піарених зразків нової російської зброї.

За офіційними даними, ракета розвиває швидкість близько 9 Махів і має дальність до 1000 км. Її активно рекламував саме Путін як "унікальну зброю", від якої нібито немає засобів захисту.

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