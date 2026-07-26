"Надо доработать точность": Путин публично признал недостатки ракеты "Циркон"

Путин публично признал, что у российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" проблемы с точностью. В Москве заявили, что будут продолжать усовершенствовать эту ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления российского диктатора Владимира Путина, которые цитирует российское медиа "Известия" .

По словам Путина, в сфере новейшего вооружения Россия постоянно "появляются новые средства поражения и защиты". Однако одна из ракет, которой Кремль публично хвастался, все еще не достигла идеальных показателей.

"Появляются новые средства поражения, защиты. Один "Циркон" чего стоит! Там еще нужно работать с ним, следить за точностью. Последние применения показали, что он становится точнее. Немногие страны мира имеют такое оружие, а мы не только имеем его, но и совершенствуем, и будем продолжать это делать", - заявил Путин.

Помимо проблем с "Цирконом", диктатор отдельно подчеркнул роль военно-морского флота России.

Он напомнил, что ВМФ является одним из ключевых элементов так называемой ядерной триады страны и, по его словам, играет немаловажную роль в "стратегическом сдерживании".

Диктатор также похвастался российскими подлодками с межконтинентальными баллистическими ракетами. По его утверждению, они являются инструментами "сдерживания любого противника" и "нанесения ему недопустимого ущерба в случае агрессии".