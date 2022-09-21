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Треба чинити максимальний тиск на Путіна, - Макрон

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Франції Еммануель Макрон закликав світ максимально тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Рішення Володимира Путіна, який сьогодні оголосив про мобілізацію резервістів, ведуть до подальшої ізоляції Росії", - заявив Макрон.

Президент Франції вважає, що РФ все більше поринає у війну проти України. Тому він закликав чинити максимальний тиск на Путіна, щоб він поклав край цій війні, яка не має сенсу.

Також Макрон привітав заяви Китаю та Індії, які закликали до припинення вогню в Україні. Лідер Франції обговорив ситуацію на ЗАЕС з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Тому Росія все більше ізольована і бере участь у війні, якої тільки вона хоче, і яка є незаконною та нелегітимною", - додав наостанок французький лідер.

Нагадаємо, що Джо Байден звинуватив РФ у порушенні хартії ООН на тлі "референдумів" та мобілізації.

Також Байден відреагував на ядерні погрози Путіна та заявив, що це грубе порушення.

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