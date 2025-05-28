"Треба не чекати, а робити серйозні кроки": Зеленський закликав до реальних дій щодо РФ

"Всі хочуть хоча б припинення вогню, як перший крок, давайте це зробимо. Я думаю, що тільки через тиск, по-іншому вони просто не хочуть нічого робити, і ми дуже чекаємо на санкційні кроки", - наголосив президент.

Він зауважив, що Україна дійсно чекала на те, що росіяни висунуть свій список умов та пояснять, що вони хочуть для припинення вогню.

"Так, припинення вогню, а потім адженда для зустрічі лідерів. Ми чекали це до обміну, потім вони сказали адженда або меморандум, буде одразу, одразу, після обміну. Після обміну ми не дочекались", - зауважив глава країни.

Він також зазначив, що міністр оборони України Рустем Умєров дзвонив голові російської делегації Володимиру Мединському.

"Так вони сказали, буде, буде, але ми так і не дочекалися. Ніхто не дочекався. Ми запитали Сполучені Штати Америки. Вони також чекали. Всі чекали. Треба не чекати, напевно. А робити більш серйозні кроки", - підсумував Зеленський.