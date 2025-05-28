Зеленский: Умеров звонил Мединскому по поводу меморандума - надо шаги, а не ожидания

"Все хотят хотя бы прекращения огня, как первый шаг, давайте это сделаем. Я думаю, что только из-за давления, по-другому они просто не хотят ничего делать, и мы очень ждем санкционных шагов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина действительно ждала того, что россияне выдвинут свой список условий и объяснят, что они хотят для прекращения огня.

"Да, прекращение огня, а затем адженда для встречи лидеров. Мы ждали это до обмена, потом они сказали адженда или меморандум, будет сразу, сразу, после обмена. После обмена мы не дождались", - отметил глава страны.

Он также отметил, что министр обороны Украины Рустем Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому.

"Так они сказали, будет, будет, но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки. Они также ждали. Все ждали. Надо не ждать, наверное. А делать более серьезные шаги", - подытожил Зеленский.