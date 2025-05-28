Зеленский: Умеров звонил Мединскому по поводу меморандума - надо шаги, а не ожидания

Несмотря на все обещания, российская сторона до сих пор не предоставила Украине "меморандум". Ожидание ответа от Москвы надо заменить на действенные шаги.
Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление после встречи с премьер-министром Фридрихом Мерцом в Германии.
"Все хотят хотя бы прекращения огня, как первый шаг, давайте это сделаем. Я думаю, что только из-за давления, по-другому они просто не хотят ничего делать, и мы очень ждем санкционных шагов", - подчеркнул президент.
Он отметил, что Украина действительно ждала того, что россияне выдвинут свой список условий и объяснят, что они хотят для прекращения огня.
"Да, прекращение огня, а затем адженда для встречи лидеров. Мы ждали это до обмена, потом они сказали адженда или меморандум, будет сразу, сразу, после обмена. После обмена мы не дождались", - отметил глава страны.
Он также отметил, что министр обороны Украины Рустем Умеров звонил главе российской делегации Владимиру Мединскому.
"Так они сказали, будет, будет, но мы так и не дождались. Никто не дождался. Мы спросили Соединенные Штаты Америки. Они также ждали. Все ждали. Надо не ждать, наверное. А делать более серьезные шаги", - подытожил Зеленский.
Напомним, что во время переговоров в Стамбуле 16 мая делегации от Украины и России договорились официально представить свои видения о прекращении огня в письменной форме.
После разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин отметил, что Россия готовит "меморандум", который будет содержать предложения относительно будущего мирного договора, в частности возможные сроки завершения войны.
Уже 24 мая в МИД России заявили, что документ уже практически готов и будет содержать ключевые позиции Москвы о прекращении боевых действий. Однако до сих пор Украина его так и не получила.
Заметим, что в Офисе президента считают, что Россия может вписать в "меморандум" неприемлемые условия, в частности полную потерю суверенитета для Украины.
Стоит заметить, что Reuters узнало, что Путин может внести в список для прекращения войны в Украине.
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