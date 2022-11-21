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Треба бути ощадливими. Зеленський звернувся до українців через проблеми з електрикою

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Важливо не припиняти комунікацію у громадах комунікацію щодо раціонального споживання електрики.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Сьогодні довелося застосувати не лише стабілізаційні відключення електрики, а й позапланові. Це викликано більшим рівнем споживання, ніж країна може забезпечити нині. Тому хочу звернутися до всіх представників обласної влади та місцевих громад: будь ласка, не припиняйте комунікацію щодо раціонального споживання електрики" , – зазначив Зеленський.

За його словами, енергетики, комунальники, рятувальники і всі, хто залучений, працюють по максимуму, але системна шкода енергетиці від ударів РФ настільки значна, що всім людям та бізнесу слід бути дуже ощадливими та розносити споживання по годинах доби.

"На сьогоднішній день найскладніша ситуація у Києві та області, а також у Вінницькій, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Одеській областях, а також у деяких інших містах та районах. Звичайно економний режим має бути і в публічних місцях", - додав президент України.

Раніше ми писали, що з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було скоєно понад мільйон кібератак.

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