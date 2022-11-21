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Надо быть бережливыми. Зеленский обратился к украинцам из-за проблем с электричеством

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Важно не прекращать коммуникацию в громадах относительно рационального потребления электричества.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Сегодня пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые. Это вызвано большим уровнем потребления, чем страна может обеспечить в настоящее время. Поэтому хочу обратиться ко всем представителям областной власти и местным общинам: пожалуйста, не прекращайте коммуникацию относительно рационального потребления электричества", - отметил Зеленский.

По его словам, энергетики, коммунальщики, спасатели и все, кто привлечен, работают по максимуму, но системный вред энергетике от ударов РФ настолько значителен, что всем людям и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам суток.

"На сегодняшний день самая сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях, а также в некоторых других городах и районах. Конечно экономный режим должен быть и в публичных местах", - добавил президент Украины.

Ранее мы писали, что с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на объекты энергетической инфраструктуры было совершено более миллиона кибератак.

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Владимир ЗеленскийенергетикиВторжение России в Украину