Надо быть бережливыми. Зеленский обратился к украинцам из-за проблем с электричеством

"Сегодня пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые. Это вызвано большим уровнем потребления, чем страна может обеспечить в настоящее время. Поэтому хочу обратиться ко всем представителям областной власти и местным общинам: пожалуйста, не прекращайте коммуникацию относительно рационального потребления электричества", - отметил Зеленский.

По его словам, энергетики, коммунальщики, спасатели и все, кто привлечен, работают по максимуму, но системный вред энергетике от ударов РФ настолько значителен, что всем людям и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам суток.

"На сегодняшний день самая сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской областях, а также в некоторых других городах и районах. Конечно экономный режим должен быть и в публичных местах", - добавил президент Украины.