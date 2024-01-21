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"Треба боротися". Зеленський відреагував на корупційні скандали в Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Питання корупції в Україні дуже чутливе та емоційне. З корупційними проблемами потрібно боротися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News.

"Думаю, питання боротьби з корупцією є дуже чутливим в Україні. Бо, коли ви боретеся за своє європейське життя, за майбутнє, за свою незалежність, ви не можете створювати такі маленькі, знаєте, корупційні проблеми. Тому все дуже чутливе. Ставлення людей буквально до всього дуже емоційне", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що з корупційними проблемами треба боротися, навіть у дрібницях.

 На питання про те, чи  є нині корупційні помилки в Україні, президент відповів: "Звичайно".

 

Корупцію хочуть прирівняти до держзради

Нагадаємо, після низки гучних корупційних скандалів президент України Володимир Зеленський зробив заяву про корупцію під час війни. Глава держави заявив, що корупцію потрібно прирівняти до державної зради.

"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

Голова Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що зареєстрував у Верховній раді законопроєкти, які дозволять прирівняти корупцію під час війни до державної зради. 

Але він пояснив, що підслідність таких злочинів планують залишити за антикорупційними органами, а не СБУ.

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Володимир Зеленськийкоррупция