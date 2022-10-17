Нужно больше. Новый посол Украины в Германии призвал Берлин увеличить военную помощь

Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Спасибо федеральному правительству за всю помощь и оружие, которое было направлено в Украину, чтобы мы могли защитить себя в этой варварской войне. Я должен быть откровенным. Нам нужно больше. Нам нужно значительно больше. И я буду работать над тем, чтобы мы, европейцы, украинцы и немцы, сделали нашу Европу безопасной", – сказал посол.

Сегодня, 17 октября, к работе приступил новый посол Украины в Германии Алексей Макеев. Сегодня же он опубликовал свое первое видеообращение в новой должности.