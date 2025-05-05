Травневий сезон: де шукати рибу і як не втратити трофей на гачку

Де можна знайти щуку в травні

За словами експертів, у травні щука, відновившись після виснажливого нересту, активно виходить на полювання за дрібною рибою.

Уточнюється, що її часто можна виявити на мілководді (характерні сплески води свідчать про втечу здобичі). Тобто полює щука зазвичай на мілині:

у ранкові години;

у вечірні години.

При цьому вдень ця риба переміщується в глибші місця для відпочинку.

Зазначається також, що перспективними для лову щуки є ділянки:

з корчами;

з рослинністю.

На що ловити щуку зараз найкраще

Тим, хто лише починає освоювати спінінгову ловлю, радять використовувати приманки типу "незачіпляйка". Це мінімізує ризик застрягання серед підводних перешкод.

В цілому ж у травні добре працюють приманки, які рухаються у верхніх шарах води - у цей час щука активно полює на поверхні.

Водночас українцям радять пам'ятати:

після нересту апетит хижачки дещо знижується;

щука в цей період стає більш вибагливою.

"Тому доцільно брати кілька видів приманок, здатних обловити як дно, так і поверхневі горизонти водойми. Чудово працюють і ті приманки, які нагадують поведінку малька", - розповіли у Держрибагентстві.

Травневий хижак - щука (ілюстрація: darg.gov.ua)

Найкращі приманки для трофейної ловлі

Для трофейної ловлі щуки риболовам пропонують такі найкращі приманки:

воблери мінноу - ідеальні для мілководдя та приповерхневих шарів води (вибирати краще моделі з активною грою, які імітують малька);

- ідеальні для мілководдя та приповерхневих шарів води (вибирати краще моделі з активною грою, які імітують малька); силіконові приманки (твістери, віброхвости) - чудово працюють на глибших ділянках (добре використовувати на джиг-головках або оснащенні з офсетним гачком для "незачіпляйки");

- чудово працюють на глибших ділянках (добре використовувати на джиг-головках або оснащенні з офсетним гачком для "незачіпляйки"); коливні блешні - класика для ловлі на глибших місцях або біля корчів (ефективні при рівномірній проводці або легких ривках);

- класика для ловлі на глибших місцях або біля корчів (ефективні при рівномірній проводці або легких ривках); обертові блешні - підходять для активного облову великих територій (особливо гарно працюють у ранкові та вечірні години на мілководді);

- підходять для активного облову великих територій (особливо гарно працюють у ранкові та вечірні години на мілководді); поверхневі приманки (поппери, волкери) - незамінні під час полювання щуки на самій поверхні води (викликають агресивні атаки, дуже видовищну риболовлю);

- незамінні під час полювання щуки на самій поверхні води (викликають агресивні атаки, дуже видовищну риболовлю); живець - завжди залишається безпрограшним варіантом у травні.

Як зменшити ризик втратити щуку на гачку

Насамкінець у Держрибагентстві нагадали, що травень "ускладнює фізичну сторону риболовлі". Йдеться про те, що щука:

набирає сили;

після підсікання часто влаштовує "свічки" - вискакує з води, намагаючись звільнитися від приманки.

"Щоб зменшити ризик втрати риби, рекомендується після клювання одразу занурити кінчик спінінга у воду настільки глибоко, наскільки дозволяє довжина вудилища", - розповіли експерти.

Уточнюється, що це допоможе:

краще контролювати натяг волосін;

ускладнить щуці втечу.

"Риболовля в травні дарує справжнє задоволення і часто нагороджує трофеями. Але важливо також пам'ятати про дотримання Правил любительського рибальства! Успіхів на водоймах", - підсумували в державному агентстві.

Варто зазначити також, що основні вимоги до рибалок можна переглянути у спеціально розробленому Держрибагентством Гіді рибалки-любителя.