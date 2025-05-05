Травневий сезон: де шукати рибу і як не втратити трофей на гачку

Травень - чудовий період для риболовлі на щуку з берега спінінгом. У цей час (на відміну від квітня) умови для лову стають набагато сприятливішими.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
За словами експертів, у травні щука, відновившись після виснажливого нересту, активно виходить на полювання за дрібною рибою.
Уточнюється, що її часто можна виявити на мілководді (характерні сплески води свідчать про втечу здобичі). Тобто полює щука зазвичай на мілині:
При цьому вдень ця риба переміщується в глибші місця для відпочинку.
Зазначається також, що перспективними для лову щуки є ділянки:
Тим, хто лише починає освоювати спінінгову ловлю, радять використовувати приманки типу "незачіпляйка". Це мінімізує ризик застрягання серед підводних перешкод.
В цілому ж у травні добре працюють приманки, які рухаються у верхніх шарах води - у цей час щука активно полює на поверхні.
Водночас українцям радять пам'ятати:
"Тому доцільно брати кілька видів приманок, здатних обловити як дно, так і поверхневі горизонти водойми. Чудово працюють і ті приманки, які нагадують поведінку малька", - розповіли у Держрибагентстві.
Для трофейної ловлі щуки риболовам пропонують такі найкращі приманки:
Насамкінець у Держрибагентстві нагадали, що травень "ускладнює фізичну сторону риболовлі". Йдеться про те, що щука:
"Щоб зменшити ризик втрати риби, рекомендується після клювання одразу занурити кінчик спінінга у воду настільки глибоко, наскільки дозволяє довжина вудилища", - розповіли експерти.
Уточнюється, що це допоможе:
"Риболовля в травні дарує справжнє задоволення і часто нагороджує трофеями. Але важливо також пам'ятати про дотримання Правил любительського рибальства! Успіхів на водоймах", - підсумували в державному агентстві.
Варто зазначити також, що основні вимоги до рибалок можна переглянути у спеціально розробленому Держрибагентством Гіді рибалки-любителя.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про місячний календар рибалки на травень 2025 року.
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