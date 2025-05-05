Майский сезон: где искать рыбу и как не потерять трофей на крючке

Где можно найти щуку в мае

По словам экспертов, в мае щука, восстановившись после изнурительного нереста, активно выходит на охоту за мелкой рыбой.

Уточняется, что ее часто можно обнаружить на мелководье (характерные всплески воды свидетельствуют о бегстве добычи). То есть охотится щука обычно на мели:

в утренние часы;

в вечерние часы.

При этом днем эта рыба перемещается в более глубокие места для отдыха.

Отмечается также, что перспективными для ловли щуки являются участки:

с корягами;

с растительностью.

На что ловить щуку сейчас лучше всего

Тем, кто только начинает осваивать спиннинговую ловлю, советуют использовать приманки типа "незацепляйка". Это минимизирует риск застревания среди подводных препятствий.

В целом же в мае хорошо работают приманки, которые движутся в верхних слоях воды - в это время щука активно охотится на поверхности.

В то же время украинцам советуют помнить:

после нереста аппетит хищницы несколько снижается;

щука в этот период становится более привередливой.

"Поэтому целесообразно брать несколько видов приманок, способных обловить как дно, так и поверхностные горизонты водоема. Прекрасно работают и те приманки, которые напоминают поведение малька", - рассказали в Госрыбагентстве.

Майский хищник - щука (иллюстрация: darg.gov.ua)

Лучшие приманки для трофейной ловли

Для трофейной ловли щуки рыболовам предлагают такие лучшие приманки:

воблеры минноу - идеальны для мелководья и приповерхностных слоев воды (выбирать лучше модели с активной игрой, имитирующие малька);

- идеальны для мелководья и приповерхностных слоев воды (выбирать лучше модели с активной игрой, имитирующие малька); силиконовые приманки (твистеры, виброхвосты) - прекрасно работают на более глубоких участках (хорошо использовать на джиг-головках или оснастке с офсетным крючком для "незацепляйки");

- прекрасно работают на более глубоких участках (хорошо использовать на джиг-головках или оснастке с офсетным крючком для "незацепляйки"); колеблющиеся блесны - классика для ловли на более глубоких местах или возле коряг (эффективны при равномерной проводке или легких рывках);

- классика для ловли на более глубоких местах или возле коряг (эффективны при равномерной проводке или легких рывках); вращающиеся блесны - подходят для активного облова больших территорий (особенно хорошо работают в утренние и вечерние часы на мелководье);

- подходят для активного облова больших территорий (особенно хорошо работают в утренние и вечерние часы на мелководье); поверхностные приманки (попперы, волкеры) - незаменимы во время охоты щуки на самой поверхности воды (вызывают агрессивные атаки, очень зрелищную рыбалку);

- незаменимы во время охоты щуки на самой поверхности воды (вызывают агрессивные атаки, очень зрелищную рыбалку); живец - всегда остается беспроигрышным вариантом в мае.

Как уменьшить риск потерять щуку на крючке

В завершение в Госрыбагентстве напомнили, что май "усложняет физическую сторону рыбалки". Речь идет о том, что щука:

набирает силы;

после подсечки часто устраивает "свечи" - выскакивает из воды, пытаясь освободиться от приманки.

"Чтобы уменьшить риск потери рыбы, рекомендуется после поклевки сразу погрузить кончик спиннинга в воду настолько глубоко, насколько позволяет длина удилища", - рассказали эксперты.

Уточняется, что это поможет:

лучше контролировать натяжение лески;

усложнит щуке побег.

"Рыбалка в мае дарит настоящее удовольствие и часто награждает трофеями. Но важно также помнить о соблюдении Правил любительского рыболовства! Успехов на водоемах", - подытожили в государственном агентстве.

Стоит отметить также, что основные требования к рыбакам можно посмотреть в специально разработанном Госрыбагентством Гиде рыбака-любителя.