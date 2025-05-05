Майский сезон: где искать рыбу и как не потерять трофей на крючке

Май - замечательный период для рыбалки на щуку с берега спиннингом. В это время (в отличие от апреля) условия для ловли становятся гораздо более благоприятными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
По словам экспертов, в мае щука, восстановившись после изнурительного нереста, активно выходит на охоту за мелкой рыбой.
Уточняется, что ее часто можно обнаружить на мелководье (характерные всплески воды свидетельствуют о бегстве добычи). То есть охотится щука обычно на мели:
При этом днем эта рыба перемещается в более глубокие места для отдыха.
Отмечается также, что перспективными для ловли щуки являются участки:
Тем, кто только начинает осваивать спиннинговую ловлю, советуют использовать приманки типа "незацепляйка". Это минимизирует риск застревания среди подводных препятствий.
В целом же в мае хорошо работают приманки, которые движутся в верхних слоях воды - в это время щука активно охотится на поверхности.
В то же время украинцам советуют помнить:
"Поэтому целесообразно брать несколько видов приманок, способных обловить как дно, так и поверхностные горизонты водоема. Прекрасно работают и те приманки, которые напоминают поведение малька", - рассказали в Госрыбагентстве.
Для трофейной ловли щуки рыболовам предлагают такие лучшие приманки:
В завершение в Госрыбагентстве напомнили, что май "усложняет физическую сторону рыбалки". Речь идет о том, что щука:
"Чтобы уменьшить риск потери рыбы, рекомендуется после поклевки сразу погрузить кончик спиннинга в воду настолько глубоко, насколько позволяет длина удилища", - рассказали эксперты.
Уточняется, что это поможет:
"Рыбалка в мае дарит настоящее удовольствие и часто награждает трофеями. Но важно также помнить о соблюдении Правил любительского рыболовства! Успехов на водоемах", - подытожили в государственном агентстве.
Стоит отметить также, что основные требования к рыбакам можно посмотреть в специально разработанном Госрыбагентством Гиде рыбака-любителя.
Напомним, ранее мы рассказывали про лунный календарь рыбалки на май 2025 года.
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