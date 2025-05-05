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Травневі грози накриють Україну: де 5 травня очікувати дощі та грім

Україна, Понеділок 05 травня 2025 07:00
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Травневі грози накриють Україну: де 5 травня очікувати дощі та грім Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 5 травня, в більшості регіонів очікуються дощі в Україні. Зокрема, в частині з них ймовірні грози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних, місцями і в північних областях вдень грози; на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі вночі 7-12°, вдень 11-16°; у Києві вночі 9-11°, вдень 14-16°.
Травневі грози накриють Україну: де 5 травня очікувати дощі та грімПогода в Україні 5 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні наприкінці квітня

На початку третьої декади квітня в Україну прийшло дуже тепле повітря з півдня, через що денна температура місцями наближалася до рекордних значень або навіть перевищувала їх. За кліматичними нормами така спека більше характерна для червня.

Однак уже з 26 квітня ситуація різко змінилася: арктичне повітря принесло з собою суттєве похолодання і заморозки майже по всій країні.

Дощі були локальними, переважно на заході та півночі, подекуди з градом і сильним вітром. 27 квітня на сході та північному сході пройшов мокрий сніг. В інших регіонах було сухо, а подекуди фіксувалися навіть весняні суховії, що нетипово для цього періоду.

Нагадаємо, у квітні було встановлено кілька температурних рекордів. Наприклад, 21 квітня.

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