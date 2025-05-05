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Майские грозы накроют Украину: где 5 мая ожидать дожди и гром

Украина, Понедельник 05 мая 2025 07:00
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Майские грозы накроют Украину: где 5 мая ожидать дожди и гром Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 5 мая, в большинстве регионов ожидаются дожди в Украине. В частности, в части из них вероятны грозы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, на Закарпатье, Одесской области и в большинстве центральных, местами и в северных областях днем грозы; на востоке и юго-востоке страны без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем 20-25°, в западных и северных областях 11-16°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью ночью 7-12°, днем 11-16°; в Киеве ночью 9-11°, днем 14-16°.
Майские грозы накроют Украину: где 5 мая ожидать дожди и громПогода в Украине 5 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в конце апреля

В начале третьей декады апреля в Украину пришел очень теплый воздух с юга, из-за чего дневная температура местами приближалась к рекордным значениям или даже превышала их. По климатическим нормам такая жара больше характерна для июня.

Однако уже с 26 апреля ситуация резко изменилась: арктический воздух принес с собой существенное похолодание и заморозки почти по всей стране.

Дожди были локальными, преимущественно на западе и севере, местами с градом и сильным ветром. 27 апреля на востоке и северо-востоке прошел мокрый снег. В других регионах было сухо, а местами фиксировались даже весенние суховеи, что нетипично для этого периода.

Напомним, в апреле были установлены несколько температурных рекордов. Например, 21 апреля.

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